أنقرة (زمان التركية) – زعم قيادي في حزب السعادة التركي، أن وزير الداخلية الأسبق محمد آغار وأخرين، يمتلكون مكاتب داخل القصر الرئاسي.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة Kanal 42 طرح عضو لجنة النظام العام في حزب السعادة لطفي يلمان، ادعاءات ملفتة، حيث زعم أن محمد آغار الذي ظهر اسمه مؤخرا بعد استهدافه من قبل زعيم المافيا سادات بكر، يمتلك مكتبا خاصا به داخل القصر الرئاسي.

وقال سادات بكر عن محمد آغار إنه “زعيم الدولة العميقة المزور” وأنه متورط في تجارة المخدرات. ويمثل محمد أغار ما يعرف في تركيا بـ”مخلفات الأطلسيين” الذين أسسوا في الستينات الدولة العميقة.

وذكر يلمان أنه كان لا يتحمّل في الماضي هجوم رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، على الرئيس رجب أردوغان. أي قبل تحالفهما، قائلا: “لكن ماذا حدث كي يتحد الرجلان بعد كل هذه التصريحات القاسية؟ لا أستطيع إيجاد إجابة لهذا السؤال. لا أعلم ما حدث كي يدعم كل من بهجلي ودوغو برينجك حكومة أردوغان. لابد من كشف تفاصيل هذا الأمر. إنهم يستغلون ويتقاسمون عطايا السلطة طبعا”.

ويعتبر دوغو برينجك زعيم حزب الوطن اليساري ممثلا لـ”الأوراسيين” الذين ورثوا الدولة العميقة في السبعينات، ومن ثم أصبح لهم وجود بارز في المشهد السياسي اعتبارا من عام 2013 حيث ظهرت فضائح حكومة أردوغان إلى السطح.

وأوضح يلمان أن قناعته الشخصية ترى أن أردوغان منزعج من بعض التعيينات التي يجريها حلفاؤه بأجهزة الدولة، وأضاف: “تتداول من حين للآخر أنباء وادعاءات حول احتواء القصر الرئاسي مكاتب لكل من برينجك وبهجلي بل والسيد محمد آغار. هذه الادعاءات متداولة في الأوساط السياسية المختلفة”.