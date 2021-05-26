أنقرة (زمان التركية) _ أقدم محتجون على إيقاف سيارة عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أثناء مشاركته في حفل افتتاح مشروع التحول الحضري بمنطقة أيوب سلطان.

وعقب وضع حجر الأساس لمشروع يشيل بينار للتحول الحضري، وأثناء مغادرته قام سكان الحي بتنظيم احتجاج أمام موكب إمام أوغلو، للتعبير عن رفضهم هدم الحديقة الواقعة ضمن نطاق المشروع وحاولوا إيقاف سيارة العمدة من ثم قاموا بإلقاء البيض عليها.

وأثناء هذه الفوضى حاولت سيدة تدعى عائشة توبشو إيقاف سيارة الحراسة غير أنها سقطت على الأرض وأصيبت بجروح.

هذا وأبعدت عناصر الشرطة المحتجين وقاموا بإعادة فتح الطريق مما سمح لسيارات الحماية وسيارة إمام أوغلو بمغادرة المنطقة.