أنقرة (زمان التركية) – اتهم أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، المعارض في تركيا، عددا من المسئولين الحاليين والسابقين بالتآمر عليه لإقالته من منصب رئيس وزراء تركيا.

تصريحات داود أوغلو جاءت خلال لقاء له على قناة “فوكس” مع الصحفي، إسماعيل كوتشوك كايا.

وأوضح داود أوغلو أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان على علم بالمؤامرة التي تحاك ضده.

داود أوغلو اتهم وزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير المالية السابق بيرات ألبيراق صهر الرئيس رجب أردوغان، وبن علي يلدريم رئيس وزراء تركيا السابق، بالتآمر ضده.

وأضاف داود أوغلو أن صويلو بنفسه اعترف في ذلك الوقت (2015) بأنه دبر مؤامرة لإقالته.

رئيس حزب المستقبل قال مهددا إن صويلو ويلدريم وألبيراق، سيدفعون جميعا حساب ما فعلوه والمؤامرة التي نفذوها ضده.