القاهرة (زمان التركية)ـــ يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، صباح يوم الخميس اجتماع الدورة 66 بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في القرية الذكية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويترأس السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وفد الأمانة العامة المشارك في الاجتماع بصفتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي.

ويعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، باستخدام تقنية ZOOM.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب يتشكل من الدول الأعضاء دول ترويكا القمة: (المملكة العربية السعودية – الجمهورية التونسية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالإضافة إلى: الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – جمهورية جيبوتي، دولة ليبيا – جمهورية مصر العربية، التي تترأس المكتب التنفيذي.

يناقش اجتماع الدورة (66) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب عدداً من الموضوعات التي تساهم في تفعيل العمل العربي المشترك وذات العلاقة بقطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة: بري – بحري – جوي، ففي مجال النقل البري : تتم مناقشة بعض التعديلات في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية المعدلة، ومقترح مقدم من جمهورية مصر العربية للنظر في إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العملية التجارية. وفي مجال النقل البحري : ينظر المكتب في الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحـــــري للركاب

والبضائع بين الدول العربية، تمهيداً لرفعها إلى مجلـس وزراء النقـــل العـــرب للنظــر فــي

اعتمادها، كما يناقش المكتب التنفيذي عدد من الدراسات والشروط المرجعية المقدمة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتتمثل في دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، والنظر في اعتماد الشروط المرجعية لدراسة إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وكذلك الشروط المرجعية لإنشاء قاعدة بيانات تخدم هذه الصناعة، وفي مجال النقل الجوي يناقش المكتب التنفيذي مقترح مقدم من المنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي والاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) بشأن مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم أعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي أسوة بما هو متبع في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وقرار مجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن.

سيتم رفع التوصيات الصادرة عن الدورة (66) للمكتب التنفيذي للمجلس إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب (أكتوبر: 2021) للنظر في اعتمادها والعمل بموجبها