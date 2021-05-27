أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أن 52.6% يصدقون ادعاءات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، والفضائح التي كشفها حول مسئولين حاليين وسابقين.

وأوضحت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز أبحاث العمليات الاجتماعية، بمشاركة 3140 شخصا، أن 52.6 % من المشاركين، يعتقدون أن تصريحات سادات بكر بخصوص بعض السياسيين صحيحة، بينما قال 22.5% إنهم يعتقدون أن بكر يوجه اتهامات غير واقعية لبعض السياسيين لمصلحته الخاصة.

كما كشفت النتائج أن 68.9% من المشاركين على يقين بأن هناك علاقة بين عصابات المافيا والحكومة في تركيا في الوقت الحالي، مثلما كان الوضع في الماضي.

وأشار فقط 23.1% من المشاركين إلى أنه لا توجد علاقة بين المافيا والسلطة.

ودافع الرئيس أردوغان الأربعاء عن وزير الداخلية سليمان صويلو وإركان يلدريم نجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، بعد اتهامهما من قبل سادات بكر بالتعامل مع المافيا وتجارة المخدرات.

يذكر أن سادات بكر زعيم المافيا اتهم قبل أيام وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بالتنصت على المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ومدير مكتب الرئيس، حسن دوغان.

وانخفض معدل أولئك الذين وجدوا الحكومة ناجحة في برنامج لقاح فيروس كورونا (كوفيد -19) من 40.80 الشهر الماضي إلى 35 في المئة هذا الشهر.

وارتفعت نسبة الذين وجدوا الحكومة فاشلة من 51.70 بالمئة إلى 57.10 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي. بينما قال 7.10 في المائة إنهم ليس لديهم فكرة ، اختار 0.80 في المائة خيار “لا إجابة”.

وردا على سؤال “كيف تحكم تركيا في رأيك؟” كانت الإجابات على السؤال كالتالي: قال 50.1 بالمائة “إدارة سيئة”، وقال 22.8 بالمائة “ليس جيدًا ولا سيئًا”، وقال 25.3 بالمائة “جيد الإدارة” ، وقال 1.7 بالمائة “لا أعرف. / لا إجابة “.