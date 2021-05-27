أنقرة (زمان التركية) – تسبب نقل عجوز معتقل يبلغ 83 عاما، بطريقة يعامل بها المجرمين شديدي الخطورة، في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وانتشر مقطع فيديو للمسن التركي محمد أمين أوزقان المعتقل منذ 25 عاما، أثناء نقله إلى المستشفى وهو مكبل الأيدي.

أوزقان تم اتهامه بقتل العميد بهتيار أيدين في محافظة ديار بكر في العام 1993، وتم اعتقاله في العام 1996، على خلفية جريمة القتل ومساعدته للتنظيمات الإرهابية بينهم حزب العمال الكردستاني.

ومع مرور الوقت لم يتم الكشف عن أي أثر لحزب العمال الكردستاني في الاغتيال.

وفق لائحة الاتهام التي تم إعدادها في العام 2013، تشير العديد من الأدلة إلى ضلوع جهاز استخبارات الجندرمة في الجيش التركي في عملية الاغتيال، ورغم ذلك لم يتم الإفراج عن أوزقان.

ويعاني أوزقان من أمراض خطيرة منها القلب وضغط الدم وتضخم الغدة الدرقية السام وارتشاف العظام وأمراض الكلى وضعف السمع والبصر وفقدان الذاكرة.

وطالبت المحامية إرين كسكين بالإفراج الفوري عن أوزقان والسجناء المرضى الآخرين.

كما قالت ابنة أوزقان، سلمى أوزقان: “والدي في السجن منذ 25 عامًا. لديه الكثير من الأمراض. لا يستطيع المشي، لديه فقدان للذاكرة … أرجوكم اتركوا والدي! دعوه يقضي أيامه الأخيرة معنا. دعوتي للجمهور كله: أي ضمير يمكنه أن يبقي المريض في السجن بهذه الطريقة؟ من فضلك اشعر بنا “.