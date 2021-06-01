أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ونشرت شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش) التسعيرة الخاصة بشهر يونيو/ حزيران عبر موقعها الالكتروني.

وبالنسبة للوحدات السكنية، نصت التعريفة الجديدة على زيادة بنحو 1 في المئة مقارنة بتسعيرة شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الألف متر مكعب نحو 1328 ليرة و65 قرشا، بينما بلغ سعر الألف متر مكعب للوحدات الصناعية نحو 1486 ليرة و12 قرشا.

هذا وطبقت زيادة بنحو 5 في المئة على الغاز الطبيعي الذي تستخدمه محطات توليد الكهرباء وارتفع سعر الألف متر مكعب ليسجل 1713 ليرة و25 قرشا.

ويواجه السكان صعوبات في تسديد مقابل استخدام الغاز الطبيعي في ظل الزيادات المتكررة في الأسعار.

يشار إلى أن فواتير الغاز الطبيعي الغير محصلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ نحو 399 مليون ليرة. وفق وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز.

وخلال إجابته عن مذكرة برلمانية استفهامية في مارس الماضي أفاد الوزير دونماز أنه اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2020 تم فسخ 0.4 في المئة من تعاقدات الكهرباء المختلفة البالغ عددها 260 مليون و203 ألف و49 فاتورة كهرباء وذلك لعدم تنفيذهم الالتزامات المفروضة عليهم بموجب اتفاقية الكهرباء.

وأضاف دونماز أنه تم أيضا فسخ 0.4 في المئة من تعاقدات الغاز الطبيعي المختلفة البالغ عددها 128 مليون و809 ألف و427 فاتورة غاز طبيعي لعجز أصحابها عن تنفيذ التزاماتهم المفروضة عليهم بموجب اتفاقية الغاز الطبيعي.