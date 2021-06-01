بيشكيك (زمان التركية) – كشفت معلومات أن المواطن القرغيزي تركي الأصل أورهان إيناندي؛ المختفي منذ 24 ساعة، متواجد حاليًا بالسفارة التركية في قرغيزيستان.

أورهان إيناندي مؤسس جامعة Ala-Too الدولية الخاصة في بيشكيك عاصمة قرغيستان اختفى منذ الأمس، وقالت مصادر إنه تعرض للاختطاف على يد جهاز الاستخبارات التركي وهو الآن محتجز في السفارة التركية في قرغيزيستان.

وهناك مخاوف من ترحيل أورهان إيناندي قسرًا إلى تركيا واعتقاله هناك.

يذكر أنه منذ نهاية عام 2016 بدأ الرئيس رجب أردوغان إصدار أوامره بخطف أي تركي يتعامل مع حركة الخدمة خارج حدود البلاد، وبدأت أجهزة المخابرات التركية حصرهم وتعقبهم بغية خطفهم وإعادتهم قسرًا لأنقرة ثم اعتقالهم وتعذيبهم ومحاسبتهم، ورغم عدم وجود حصر لأعداد المختطفين إلا أن هناك بعض الحالات التي تم تسليط الأضواء عليها من قبل مؤسسات إعلامية دولية.