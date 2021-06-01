أنقرة (زمان التركية) – كشف الكاتب الصحفي التركي عبد القدير سيلفي، أن الرئيس رجب أردوغان أصدر تعليمات لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعدم الاكتراث لما يصدر عن زعيم المافيا التركي سادات بكر.

ذكر الكاتب التركي في مقاله الأخير أن أردوغان قال ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، على الرغم من أنه سبق أن وصف الاتهامات التي نشرها سادات بكر في مقاطع الفيديو التي يبثها من دبي بالمؤامرة الدولية المحاكة ضد تركيا.

وذكر عبد القدير سيلفي أنه أصيب بالدهشة عندما طالب أردوغان أعضاء الحزب بعدم الاكتراث لتسجيلات سادات بكر، قائلا: “لكن لاحقا زالت دهشتي عندما لاحظت أن أردوغان سبق أن أفشل العديد من الحملات الدولية حتى يومنا هذا، بما يشمل أيضا المحاولة الانقلابية الغاشمة في 15 يوليو 2016.”.

الكاتب الصحفي التركي لفت إلى أن أردوغان واجه ما هو أصعب، قائلا “ما أهمية تلك التسجيلات لأردوغان الذي أدحض الانقلابات والمذكرات العسكرية وقضايا إغلاق حزبه وأحداث غيزي وتحقيقات الفساد والرشوة في 2013؟”، على حد تعبيره.

وأضاف سيلفي أن أردوغان لم يناقش تصريحات سادات بكر ضد تركيا في اجتماع اللجنة التنفيذية، وذلك بعدما بادر في بداية الاجتماع بمطالبة أعضاء الحزب بعدم الاكتراث لها قائلا: “لكنه تطرق إلى الموضوع في الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع”.

وذكر سلفي أن أردوغان دافع عن كل من وزير داخليته سليمان صويلو الذي اتهمه زعيم المافيا بتجارة المخدرات ورئيس وزرائه السابق بن علي يلدريم الذي يواجه نجله التهمة ذاتها، مذكرا بخدماته السابقة التي قدمها للشعب التركي، على حد تعبيره.