أنقرة (زمان التركية) – حطم سعر صرف الدولار في تركيا رقماً قياسياً على الإطلاق مقابل الليرة، عقب إدلاء الرئيس رجب طيب أردوغان بتصريحات غير محسوبة عن البنك المركزي في بث مباشر على القناة الرسمية.

أجاب الرئيس رجب طيب أردوغان على أسئلة الصحفيين في البث المباشر لـقناة TRT الليلة الماضية، ليرتفع الدولار بشكل حاد بسبب كلماته حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بحيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8.77،

كان الرقم القياسي السابق للدولار / ليرة تركية 8.61، ثم بدأ يتداول صباح اليوم الأربعاء عند 8.65.

وقال الرئيس أردوغان خلال خطابه: “التقيت أيضًا برئيس مصرفنا المركزي اليوم. من الضروري أن نخفض أسعار الفائدة مرة واحدة”، في تأكيد جديد منه على إصراره التدخل في سياسة البنك المركزي.

في الماضي، كانت هناك خلافات في الرأي بين الرئيس أردوغان وإدارة البنك المركزي فيما يتعلق بسياسة الفائدة، وكان البنك مسرحًا لتغييرات وظيفية متكررة في الفترة الأخيرة.

ففي الأسبوع الماضي، أُقيل أوزهان أوزباش، نائب محافظ البنك المركزي وعُين سميح تومين مكانه. وفي مارس تم إقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال وحل محله البروفيسور مراد تشتينكايا، أحد النواب الأربعة لرئيس CBRT، وهو الآخر أُقيل في مارس / آذار وعُين مصطفى دومان بدلاً منه.

128 مليار دولار

وحول سؤال المعارضة عن مصير 128 مليار دولار فقدت من الاحتياطي النقدي للبمك المركزي، زعم أردوغان أن هذا المبلغ يُستخدم في استثمارات البنية التحتية. وقال “يسألون أين ذهبت 128 مليار دولار. هل من الممكن أن نسأل أين ذهبت أموال البنك المركزي؟ لا يفهمون الأشياء. لقد مررنا بالكثير من الاستثمارات والزلازل والكوارث. هل سأل أحد من أين أنفقت هذه النفقات؟”.

لكن كان وزير المالية التركي لطفي إلفان صريحا أكثر من أردوغان، حيث قال في وقت سابق إن البنك المركزي أنفق المبالغ الهائلة بالعملة الأجنبية أثناء تولي وزير المالية السابق بيرات ألبيراق المنصب، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.