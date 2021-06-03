أنقرة (زمان التركية) – سخر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم على باباجان من الرئيس رجب طيب بسبب تدخلاته المستمرة في قرارات البنك المركزي، التي تنعكس سلبا على الليرة.

قال، علي باباجان، إن رؤساء البنك المركزي في تركيا أصبحوا “عمالا موسمين”.

باباجان قال تعليقا على الإقالات المتكررة لمحافظي البنك المركزي: “بينما أردوغان يتحدث، الدولار آخذ في الازدياد. عين نفسه رئيسًا لصندوق الثروة. يمكنه أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للبنك المركزي. أليس كذلك؟”

وتابع باباجان: “على أردوغان أن يعين نفسه رئيسا للبنك المركزي التركي شفقة على هؤلاء الناس. عين أردوغان أربع رؤساء للبنك المركزي خلال عامين. تحول رؤساء البنك المركزي إلى صبية. أصبحوا محافظو البنك المركزي عمال موسميين. عين نفسك على الفور، وكن أنت رئيس البنك المركزي، لا تتحكم فيهم عن بعد”.

كما انتقد باباجان زعم أردوغان بأن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم الذي وصل إلى 17 بالمئة، وقال: “إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، دعه يخفض سعر الفائدة، سينخفض ​​التضخم على الفور. لماذا لا يفعل؟ لماذا لا يزال عند 19 في المئة.. لأن علاقة السبب والنتيجة خاطئة.. دعني اقول لك الفرضية الصحيحة.. أردوغان هو السبب.. ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم هما النتيجة”.

وعن تراجع رصيد احتياطي البنك المركزي، قال باباجان: لقد جمعنا احتياطيات النقد الأجنبي بعرق جبيننا. أخذناها من 28 مليار دولار وزدناها إلى 136 مليار دولار. استهلكوها في عامين. هناك مقولة مفادها: لا يُسأل عن عمر المرأة، وعن راتب الرجل ، وربما لن يُسأل احتياطي أردوغان.

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وعقب تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء، بأنه تدخل في قرار البنك المركزي منتصف الليل، ارتفع سعر صرف الدولار يوم الأربعاء فوق 8.80 محطمًا رقما قياسيا.

قال الرئيس التركي في بث مباشر على التلفزيون الرسمي: “اتصلت بمحافظ البنك المركزي، شهاب قافجي أوغلو، وقلت إن خفض سعر الفائدة ضروري”، بعدها مباشرة تم تداول الدولار عند 8.60 ليرة.

تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في تركيا بشكل مفاجئ، في تزايد التوقعات حول المزيد من التراجع في قيمة الليرة بحلول نهاية العام.

وكانت هناك خلافات ملحوظة في الرأي بين الرئيس أردوغان وإدارة البنك المركزي فيما يتعلق بسياسة الفائدة. كان البنك المركزي مسرحًا لتغييرات وظيفية متكررة في الفترة الأخيرة. في الأسبوع الماضي، أُقيل أوزهان أوزباش، نائب محافظ البنك المركزي وعُين سميح تومين مكانه. في مارس، تم إقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال وحل محله البروفيسور د. دكتور. مراد تشتينكايا، أحد النواب الأربعة لرئيس CBRT ، أُقيل في مارس / آذار وعُين مصطفى دومان بدلاً منه.