أنقرة (زمان التركية) – تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في تركيا بشكل مفاجئ، في تزايد التوقعات حول المزيد من التراجع في قيمة الليرة بحلول نهاية العام.

وعقب تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء، بأنه تدخل في قرار البنك المركزي منتصف الليل، ارتفع سعر صرف الدولار يوم الأربعاء فوق 8.80 محطمًا رقما قياسيا.

قال الرئيس التركي في بث مباشر على التلفزيون الرسمي: “اتصلت بمحافظ البنك المركزي، شهاب قافجي أوغلو، وقلت إن خفض سعر الفائدة ضروري”، بعدها مباشرة تم تداول الدولار عند 8.60 ليرة.

وأفاد محللون أجانب أن توقعات نهاية العام للدولار تبلغ 9.5 ليرات. وقال الخبير الاستراتيجي، بيوتر ماتيس، بعد كلمات أردوغان، سيؤدي التخفيض المحتمل في أسعار الفائدة إلى انخفاض الليرة أكثر. وهذا سيزيد الضغط على الليرة، مشيرا إلى تجاوز التضخم بالفعل 17٪.

ويرى الإستراتيجي ماتيس أنه إذا لم يكن بإمكان البنك المركزي التركي التصرف بشكل مستقل، فلن تتمكن تركيا من التخلص من دوامة التضخم المرتفع.

ولا يتوقع جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في مؤسسة الاستشارات الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. ومع ذلك، وفقًا لتوفي، فإن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يخفف البنك المركزي التركي سياسته النقدية.

وقال توفي “إن خفض سعر الفائدة سيوفر نموًا اقتصاديًا أقوى في المدى القريب، لكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وفقدان المزيد من ثبات توقعات التضخم”.

كما صرح تيم آش، محلل الأسواق الناشئة في شركة BlueBay لإدارة الأصول ومقرها لندن، أن المستثمرين الأجانب فقدوا الأمل في أن يصبح البنك المركزي التركي مستقلا.

آش، الذي يعتقد أن أردوغان يدير السياسة النقدية وبالتالي عين شهاب قافجي أوغلو، يقول: “أعتقد أن شهاب قافجي أوغلو كان يتجنب أي شيء من شأنه إثارة غضب أردوغان منذ توليه منصبه، ويتخذ فريقه القرارات في أي اتجاه يريده أردوغان”.

في الماضي، كانت هناك خلافات في الرأي بين الرئيس أردوغان وإدارة البنك المركزي فيما يتعلق بسياسة الفائدة. كان البنك المركزي مسرحًا لتغييرات وظيفية متكررة في الفترة الأخيرة. في الأسبوع الماضي، أُقيل أوزهان أوزباش، نائب محافظ البنك المركزي وعُين سميح تومين مكانه. في مارس، تم إقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال وحل محله البروفيسور د. دكتور. مراد تشتينكايا، أحد النواب الأربعة لرئيس CBRT ، أُقيل في مارس / آذار وعُين مصطفى دومان بدلاً منه.