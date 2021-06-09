أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، إن فتح قضية حل الحزب الكردي مجددا، ستجعله يكبر ويقوى ويزيد من شعبيته والموالين له.

وقررت المحكمة الدستورية الاثنين الماضي إعادة فتح قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي بعد رفعها في مارس الماضي، وقام مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بإعداد لائحة اتهام جديدة بعد استكمال النواقص في اللائحة القديمة.

برفين بولدان اعتبرت أن سبب فتح القضية مجددا هو التغطية على الفضائح التي كشفها زعيم المافيا سادات بكر بخصوص مسؤولين سابقين وحاليين، وقالت القيادية الكردية إنه “كلما تم الكشف عن فضائح حزب العدالة والتنمية، يفكرون في إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي والأكراد”.

وأضافت بولدان أن “الحكومة لا تفكر في إجراء تحقيق بخصوص المافيا، بل تفكر في إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي”.

وتابعت زعيمة الحزب الكردي: “أولئك الذين نطقوا بألفاظ قاسية ضد بعضهم البعض لا تقال حتى في الشارع، متحدون في الحرب والنهب والعداء للأكراد، وأقاموا نظامًا للنهب ينتج الفوضى والابتزاز والفساد والفقر. جعلت الحكومة منظمات الجريمة المنظمة والمافيا، والانقلابيين، والعنصريين، ووسائل الإعلام المباعة، وقتلة النساء شركاءها”.

وأكدت بولدان أن “كل الجناة في فترة حزب العدالة والتنمية واضحون، لكنهم جميعًا يختبئون. في نهاية المطاف، سيتم بالتأكيد تقديمهم معًا للعدالة”.

وأشارت بولدان إلى أنه يمكن رؤية كيف سقط القضاء الذي لم يتعارض مع المنظمات الإجرامية، القضاء الذي قام مرة أخرى بحماية المافيا من خلال إعادة فتح قضية ضد حزب الشعوب الديمقراطي.

وشددت الرئيسة المشاركة للحزب الكردي، على أنه رغم كل القمع والاضطهاد، لم تستطع الشعوب أن تفقد الأمل في التغيير، ولم تستسلم إرادة الشعب.

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