أنقرة (زمان التركية) – أعلن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، تأجيل بث مقاطع الفيديو، التي اعتاد استهداف المسئولين الحاليين والسابقين من خلالها وفضح تورطهم في أعمال غير قانونية.

سادات بكر أرجع تأجيل بث الفيديوهات التي خصص لها يومي الخميس والأحد، منذ أكثر من شهر، إلى أسباب أمنية.

أوضح سادات بكر أن مكان إقامته الحالي في دبي تم كشفه من قبل عناصر تابعة للسلطات التركية.

وقال بكر في بيان نشره على تويتر: “أصدقائي الأعزاء، شخص مخادع بثّ عن الفندق الذي أمكث فيه. لهذا سأقوم برحلة طويلة. كما تعلمون، السفر مع العائلة صعب، لكننا نعرف كيف نتغلب عليهم، كما نفعل مع كل الصعوبات”.

أضاف: “لهذا السبب، قد تتأخر مقاطع الفيديو التي قلت إنني سأقوم بنشرها يومي الخميس والأحد (لا أعرف على وجه اليقين)، لكنني بالتأكيد سأقوم بنشرها إذا بقينا على قيد الحياة”.

وقال زعيم المافيا: “إن حساب تويتر الخاص بي سيكون مفتوحًا. سأهتم عبره بالتطورات المفاجئة”.

يذكر أنه بعد إعلان سادات بكر عن تخصيص مقطع فيديو عن الرئيس أردوغان، على غرار استهدافه عددا من المسئولين السابقين والحاليين والكشف عن تورطهم في أعمال غير قانونية، أجل سادات بكر تنفيذ وعده إلى ما بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتفادي تهمة “العمل لصالح واشنطن” التي وجهها له الإعلام الرسمي والموالي للحكومة.

أعلن سادات بكر لاحقا أنه لن ينشر الفيديو، لكنه قال إنه قرر تأجيل النشر عن أردوغان إلى ما بعد انعقاد اللقاء بين جو بايدن وأردوغان منتصف هذا الشهر، حتى لا يزعم أحد أنه يعمل على إضعاف موقف الرئيس التركي لحساب جهات أخرى.

تركيا، سادات بكر، أردوغان، كمال كليجدار أوغلو