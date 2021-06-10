أنقرة (زمان التركية) – سجل معدل البطالة في تركيا ارتفاعًا جديدًا وفق أحدث البيانات الرسمية.

معهد الإحصاء التركي (TUIK) أعلن أن معدل بطالة في شهر أبريل ارتفع بمقدار 0.9 نقطة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 13.9 في المائة.

ووفقا للبيانات، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل من سن 15 عامًا فأكثر بمقدار 275 ألفًا في أبريل مقارنة بالشهر السابق ليصبح 4 ملايين و511 ألف شخص.

وارتفع معدل البطالة المعدلة موسميا بين الشباب بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق وبلغ 25.6 في المائة. ارتفع معدل القوى العاملة الخاملة المعدلة موسمياً بمقدار 1.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق وأصبح 27.4.

وانخفض عدد المشتغلين بواقع 193 ألف عامل في أبريل 2021 مقارنة بالشهر السابق ليصبح 28 مليونا و 56 ألف عامل فيما انخفض معدل التشغيل 0.4 نقطة إلى 44.2 بالمئة.

وخلال أبريل 2021، زادت القوى العاملة بواقع 83 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 32 مليونًا و 567 ألفًا، فيما ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة 0.1 نقطة مئوية إلى 51.3 في المائة.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب من الفئة العمرية 15-24 عاما بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وأصبح معدل التوظيف 32.0 في المائة بزيادة 0.5 نقطة مئوية. من ناحية أخرى، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة في هذه الفئة العمرية بمقدار 0.8 نقطة مقارنة بالشهر السابق، وأصبح 43.0 في المائة.

وتصدرت تركيا قائمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث الشباب العاطلين عن العمل وغير المتعلمين، بنسبة 28.8 في المئة، بينما بلغ متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 12.8 في المئة.

يذكر أن المعارضة التركية تتهم الحكومة بالتلاعب في الإحصاءات الرسمية لإخفاء المشهد الاقتصادي السيئ عن الرأي العام.

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