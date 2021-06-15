أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الموقف المتناقض بين واشنطن وأنقرة تجاه الإرهاب مستمر، فيما يشير إلى رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع الدعم عن القوات الكردية في سوريا.

بعد الاجتماع الثنائي بين أردوغان وبايدن خلال قمة الناتو في بروكسل، أدلى الرئيس أردوغان ببيان، أوضح فيه أنه في خطابه بالقمة والاجتماعات الثنائية أكد بوضوح ضرورة إنهاء الدعم المقدم لوحدات حماية الشعب الكردية باعتبارها متحالفة مع حزب العمال الكردستاني.

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه من “المفهوم المنحرف الذي يميز بين المنظمات الإرهابية ويقوم بالتصنيف على أساس إرهابي جيد وآخر سيء”، وقال إنه “من الواضح أن مثل هذا الموقف المتناقض لن يقضي على الإرهاب بل على العكس سيشجع المنظمات الإرهابية”.

وفي تصريح قبيل لقاء أردوغان وبايدن، كانت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي قالت من أنقرة مطلع هذا الشهر بخصوص مسألة الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، الذي لا يزال خلافًا مع تركيا في سوريا، إن الغرض الوحيد من علاقة الولايات المتحدة بالقوات الكردية هو هزيمة تنظيم داعش. وكان التحالف الدولي لمحاربة داعش أكد على الموقف ذاته في فبراير الماضي في تأكيد لاستمرار الدعم للقوات الكردية في ظل إدارة الرئيس بايدن.

وبخصوص منظومة الصواريخ الروسية إس-400، أشار أردوغان إلى أنه أكد لبايدن ثبات موقف تركيا بشأن منظومة “إس-400” ومقاتلات “إف-35”.

وتابع أردوغان: “هناك إرادة قوية لبدء فترة تعاون مثمر على أساس الاحترام المتبادل والاهتمام في كل مجال. نعتقد أنه لا توجد مشكلة غير قابلة للحل في العلاقات التركية الأمريكية، على العكس من ذلك، تظهر مجالات تعاوننا نظرة أوسع وأكثر ثراءً من المشاكل”.

وبشكل عام، شدد الرئيس التركي على أن الاجتماع مع بايدن كان مفيدا للغاية وصريحًا.

وقال بايدن في تقييمه الأولي للاجتماع “عقدنا اجتماعا جيدا مع أردوغان.”