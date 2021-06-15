أنقرة (زمان التركية) – كشف الرئيس التركي، رجب أردوغان، أنه تراجع عن مناقشة نظيره الأمريكي، جو بايدن، في مسألة اعترافه بأحداث عام 1915 على أنها “إبادة” للأرمن.

وفي تصريحاته حول اللقاء أجاب أردوغان عن سؤال حول ما إن كان اللقاء شهد مناقشة قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بـ”الإبادة الجماعية” بحق الأرمن عام 1915، قائلا: “حمدا لله لم يتم طرح القضية”.

وكان أردوغان قد أفاد في تصريحاته للصحفيين أمس الأول قبيل التوجه إلى بروكسل لحضور قمة الناتو أن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الأرمن أحزن الجانب التركي وأزعجه، مؤكدا أنه ليس من الصائب عدم طرح الأمر خلال لقائه مع بايدن.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء تناول أردوغان لقائه مع نظيره الأمريكي والقضايا التي تم تناولها على هامش قمة الحلف.

وذكر أردوغان خلال المؤتمر الصحفي أن لقائه مع بايدن كان إيجابيًا بشكل كبير وتم خلاله اتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز العلاقات أكثر بين البلدين، لكن قوله: “الحمد لله لم نتطرق إلى القضية” الخاصة بالاعتراف الأمريكي بمزاعم إبادة الأرمن أثار اندهاش الصحفيين.

وكان من بين أولى القرارات التي اتخدها جو بايدن بعد وصوله إلى المنصب، إعلان يوم 24 أبريل من كل عام ذكرى لإبادة الأرمن.

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