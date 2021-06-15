أنقرة (زمان التركية) – من المتوقع أن تشهد أسعار الخبز في تركيا زيادة قياسية وفق بيانات رسمية تشير إلى زيادة في أسعار الحبوب.

بحسب إحصاءات مؤشر أسعار المنتجين للسلع الزراعية لشهر مايو المنصرم، كانت السلع التي سجلت أعلى زيادة شهرية في فئة الحبوب.

وباستثناء الأرز، سجلت البقوليات والبذور الزيتية زيادة بنحو 2.92 في المئة.

وذكرت صحيفة قرار أن ارتفاع أسعار الحبوب دفع الجهات المعنية إلى بحث فرض زيادة في أسعار الخبز.

وكان مؤسس المنصة الزراعية، مينا عطامان، صرح أن سعر الخبز الذي يزن 200 جرام سيرتفع إلى 5 ليرات خلال فترة قصيرة في حال عدم الانتقال إلى برنامج الزراعة الخماسية.

من جهة أخرى عكست الإحصاءات تراجعا في مؤشر أسعار المنتجين للسلع الزراعية، بنحو 0.43 في المئة مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنحو 7.07 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وارتفاعا بنحو 20.2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وارتفاعا بنحو 19.6 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا الماضية.

وبالنظر إلى التغييرات مقارنة بالشهر السابق على صعيد القطاعات يتبين تراجع مؤشر المنتجات الزراعية والحيوانية والخدمات المعنية بنحو 1.35 في المئة وارتفاع مؤشر منتجات الأسماك والمنتجات البحرية بنحو 4.66 في المئة وارتفاع مؤشر منتجات الغابات والخدمات المعنية بنحو 34.76 في المئة.

وعلى صعيد الفئات الأخرى التي سجلت أعلى زيادة سنوية فتشير الإحصاءات إلى زيادة بنحو 26.59 في المئة في الحبوب (باستثناء الأرز) والبقوليات والبذور الزيتية وزيادة بنحو 23.68 في المئة في الغنم والماعز ولبنهم الخام وأصوافها.