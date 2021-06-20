طرابلس (زمان التركية) – أشادت السفارة الأمريكية في ليبيا بقرار الحكومة الانتقالية إعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا.

وكان الطريق الاستراتيجي البالغ طوله حوالي 1.8 ألف كلم مغلقًا لأكثر من سنتين بسبب الحرب الأهلية في البلاد.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إن “افتتاح الطريق الساحلي مهم ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في برلين”.

أضاف البيان “يجب أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على حد سواء على تشجيع الاستقرار من خلال أفعال مثل السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحًا وتمهيد الخطى أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في ذلك الانتخابات في ديسمبر”.

واليوم أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة افتتاح فتح الطريق الساحلي لإنهاء معاناة المواطنين.

وقال الدبيبية عبر تويتر: “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.

اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي ، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) June 20, 2021

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عقب على الخطوة قائلا إن القرار يساهم في “رفع المعناة عن شعبنا الأبي”، وأنه تم “عبر سلسلة من الاجتماعات المضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي”.

وكان عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع قد صرّح لـ لموقع قناة 218 الليبية أن الطريق لن يفتح الأحد بشكل عملي إنما ثمة ترتيبات في مراحلها النهائية.

وأكد الصوصاع أن قرار فتح الطريق الساحلي تم الاتفاق عليه الخميس الماضي، خلال اجتماع عبر الدائرة المغلقة بين أعضاء اللجنة العسكرية وبعثة الدعم الأممية، على أن يسبق فتح الطريق وضع الترتيبات الأمنية وإزالة السواتر والألغام وخروج كل المسلحين، واستلام أجهزة الأمن أماكنها على طول الطريق.