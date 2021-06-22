أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، رفض طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين أعضاء من حزب الحركة القومية في مجلس الوزراء.

وأوضح باباجان أن أردوغان يود أن يكون لديه عدد قليل من وزراء حزب الحركة القومية لتقاسم المسؤولية، خاصة مع الشراكة التي تجمعه مع رئيسهم دولت بهجلي.

ويضيف باباجان، أن بهجلي رفض تعيين أشخاص من حزبه في مجلس الوزراء، حتى يشترك في المكاسب فقط ويكون بعيدا عن الأذى.

ويتابع باباجان: “يقول السيد بهجلي: سأستفيد من شراكة الحكومة لكنني لن أتدخل في مسؤوليتها. دعني أكون شريكًا في الربح وأبتعد عن الأذى”.

وفي سياق منفصل، شدد باباجان على رفضه دعوى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل قضايا الدولة بالخروج على القانون. لا يمكنك ضمان بقاء الدولة، وبقاء البلد، من خلال انتهاك الدستور والقانون، ومن خلال ارتكاب جريمة.

كما انتقد باباجان صمت الرئيس والقضاء التركي حول فيديوهات زعيم المافيا التركية، سادات بكر، مؤكدا أن هناك تقاسما رهيبا للمصالح بين رجال الحكومة والمتورطين الذين يعلن عنهم سادات بكر، فهؤلاء المتورطون حتما يقف ورائهم سياسيون.