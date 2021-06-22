أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 132 عسكريا بولاية إزمير غرب تركيا.

واستندت قرارات الاعتقال إلى مزاعم إجراء اتصالات هاتفية باستخدام خطوط هاتفية ثابتة أو هواتف عامة مع حركة الخدمة.

وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إزمير شنت حملة ضد الصادر بحقهم قرارات الاعتقال شملت 40 مدينة.

وتبين أن قرارات الاعتقال طالت 95 جنديا من بينهم 33 جنديا في الخدمة، 19 منهم بالقوات البحرية و13 من أفراد القوات البرية و46 من أفراد القوات الجوية و15 من أفراد قوات الدرك و2 من أفراد قوات خفر السواحل و34 طالبا عسكريا تم فصلهم من المدارس العسكرية، بالإضافة إلى موظفين مدنيين آخرين.

وتضمنت قرارات الاعتقال 3 برتبة عقيد و2 برتبة مقدم و3 برتبة رائد و6 برتبة نقيب و15 برتبة ملازم أول و3 برتبة ملازم و57 برتبة ضابط صف و6 برتبة رقيب.

ومنذ محاولة انقلاب 2016، أطلقت السلطات حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة والخاصة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريًا في إطار تحقيقات الانتماء إلى حركة الخدمة بينما لا تزال التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا مستمرة.

–