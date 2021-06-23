أنقرة (زمان التركية) – تتفاوض تركيا في الوقت الحالي مع أربع دول لعقد اتفاقيات مقايضة، وتشير معلومات إلى أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع اثنتين منها، في ظل فقدان البنك المركزي التركي قدرًا كبيرا من رصيد الاحتياطي النقدي.

ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين حضرا اجتماعا عقد مع رئيس البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو وأعضاء جمعية البنوك التركية (TBB)، أن أربع دول تجري محادثات بشأن اتفاقيات مقايضة جديدة، لكن لم يتم تقديم أي معلومات عن هذه البلدان الأربعة.

في الاجتماع الذي التقى فيه محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو مع المديرين التنفيذيين للبنك، قال إنهم يعملون على إبرام اتفاقية مبادلة مع أربع دول وأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق مع بلدين.

وأكد كافجي أوغلو أيضًا أنهم سيتبعون سياسة نقدية صارمة واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قيمة الليرة التركية.

الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنهم رفعوا صفقة التبادل التركي مع الصين من 2.4 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار، كما رفعت تركيا اتفاقية المبادلة مع قطر إلى 15 مليار دولار.

انخفضت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية بنسبة 75 في المائة العام الماضي، مما تسبب في مخاوف بشأن أزمة محتملة في ميزان المدفوعات.

وبينما كانت المناقشات بشأن احتياطيات البنك المركزي جارية، قال الرئيس أردوغان مؤخرًا: “وصلت احتياطيات مصرفنا المركزي إلى مستوى 100 مليار دولار”.

بعد هذا البيان، جادل بعض الاقتصاديين بأن رصيد صافي احتياطي البنك المركزي سلبي.

وقال الخبير الاقتصادي مخفي إيلماز في منشور على تويتر، “اعتبارًا من 28 مايو 2021، بلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي 93.7 مليار دولار، وصافي احتياطياته 13.6 مليار دولار، وصافي احتياطياته باستثناء المقايضات سالب 56 مليار دولار”.

وقال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أيكوت أردوغدو، إن البنك المركزي التركي يحتاج إلى 48.1 مليار دولار حتى يصبح رصيد صافي الاحتياطي النقدي فيه (0).

وفي تغريدة على تويتر قال البرلماني المعارض: “إن صافي احتياطي البنك المركزي -48.1 مليار دولار … إذا تمكن البنك المركزي بطريقة ما من شراء 48.1 مليار دولار، فسيكون لدينا احتياطي (صفر)”

أضاف البرلماني المعارض موجها اللوم إلى وزير المالية السابق: “السيد صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق راهن مع السوق على مؤشر العملات وخسر الرهان وسيدفع الشعب الدين”.

يأتي ذلك بينما لا يزال الرأي العام منشغلا بمصير 128 مليار دولار اختفت من صيد احتياطي البنك المركزي التركي في عهد وزير الخزانة والمالية المستقيل، برات ألبيراق.