أنقرة (زمان التركية) – منحت السلطات في تركيا أحد قيادات تنظيم أجناد الشام الجهادي في سوريا، الجنسية التركية.

الجهادي السوري أبو حمزة الشامي، تحول اسمه إلى “منار الشامي”.

الصحفية الأمريكية، ليندسي سنيل، نشرت عبر حسابها على تويتر بطاقة الهوية التركية الخاصة بـ”أبو حمزة” الذي سبق وأن حصل على الجنسية الأوكرانية.

وذكرت سنيل في تغريدتها أن زعيم القاعدة السابق حصل على الجنسية التركية، كما أدرجت سنيل في تغريدتها صورا لبطاقة الهوية التي تحمل اسم منار الشامي.

يأتي ذلك بينما يتحدث الساسة الأتراك عن إعادة اللاجئين إلى سوريا.

هذا وتظهر صورة جواز السفر الأوكراني لأبي حمزة أنه قام بزرع شعر رأسه قبيل الحصول على الجنسية التركية.