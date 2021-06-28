أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 23 عسكريا وطلبة عسكريين مفصولين من كلياتهم العسكرية بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

العملية الأمنية التي أسفرت عن اعتقال 23 شخصا، تم تنفيذها على 39 عنوانا في آن واحد.

الولايات التي نفذت فيها العمليات الأمنية هي أفيون قره حصار، وأغري، وأماسيا، وأنقرة، وبنغول، وبوردور، وشوروم، وإيلازِغ، وغازي عنتاب، وحكاري، وإغدير، وإسطنبول، وإزمير، وقيصري، وكوجالي، وقونية، وزونغولداك.

ومنذ محاولة انقلاب 2016، أطلقت السلطات حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة والخاصة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، كما عزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريًا في إطار تحقيقات الانتماء إلى حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ومن اللافت أن نظام أردوغان لا يزال يرفض طلب حركة الخدمة بإجراء تحقيق دولي حول الجهة التي دبرت انقلاب 2016، كما أن التحقيق الذي أجرته لجنة برلمانية توقف ولم يتم نشر النتائج التي توصل إليها أعضاء اللجنة.

–