أنقرة (زمان التركية) – تسبب التلوث في تغيير لون بحيرة بويوك شكمجة في مدينة إسطنبول ونفوق الأسماك بها، حيث طفت مؤخرًا على شاطئ البحيرة.

وتغير لون جزء واسع من بحيرة بويوك شكمجة الواقعة ناحية جسر السلطان سليمان القانوني، واعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، انبعثت رائحة كريهة من البحيرة فيما تم العثور على أسماك نافقة على الشاطئ.

وأثارت الرائحة الكريهة انزعاج سكان المنطقة الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا نفوقا جماعيا للأسماك منذ فترة طويلة.

وذكر شخص يقيم في منطقة بويوك كشمجة منذ 12 عاما ويُدعى حسين إنان، أنها المرة الأولى التي يرصد فيها هذا الكم من التلوث بالمنطقة منذ أن أقام فيها عام 2009.

أضاف قائلا: “ليست فقط الأسماك بل إن عددا من الكائنات الحية قد نفقت أيضا. كل أسبوع أتوجه إلى البحيرة وألقي الخبز كي تتناوله الأسماك والبط، لكن مؤخرا لم يأكل أي منها الخبز. هذا يعني أنه لم تعد هناك كائنات حية بالمنطقة. لم يكن الوضع هكذا عندما قدمت قبل نحو أسبوع”.

من جانب آخر، يشهد بحر مرمرة حاليًا حالة تلوث شديدة تهدد الحياة البحرية، بسبب النفايات الصناعية، وظهر ذلك في شكل “صمغ” طافٍ على مساحات واسعة من سطح البحر يعرف إعلاميا باسم “مخاط البحر”.