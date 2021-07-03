أنقرة (زمان التركية) – جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مزاعمه بشأن تقديم الدول الأوروبية لقاحات كورونا لمواطنيها مقابل المال، بينما تقدمه تركيا مجانا.

قال أردوغان: “اليوم، معظم الدول الأوروبية تقدم هذه اللقاحات مقابل رسوم. إنهم يجنون 50 إسترلينيا، و100 يورو بهذه الطريقة. لم نفعل ذلك ولم نحصل على قرش واحد من شعبنا مقابل اللقاحات”.

وكان أردوغان ذكر هذه المعلومات لأول مرة في خطاب من ولاية هاتاي الشهر الماضي، بينما لم يثبت صحتها.

أردوغان زعم أن الدول الأوروبية نصحته بتقديم لقاح كورونا للشعب مقابل المال، ولكنه رفض ذلك.

وفي سياق منفصل، واصل أردوغان انتقاده لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وقال إن “هذا الحزب يعارض الخدمات والاستثمارات التي تم إجراؤها على مدار تاريخ الجمهورية”، في إشارة إلى قناة إسطنبول التي يستعد أردوغان لتدشينها.

الرئيس التركي قال إن حزب العدالة والتنمية يستثمر في تركيا منذ 19 عامًا.

قال أردوغان موجها الحديث إلى زعيم المعارضة، كمال كليجدار أوغلو: “سواء أرادوا ذلك أم لا، ستتخذ تركيا خطوات لتأمين استقلالها ومستقبلها. سيد كمال، قوتك لا تكفي لمنع ذلك. قوة من حولك لا تكفي. السيد كمال أنت مريض”.

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