أنقرة (زمان التركية) – اعترف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باختطاف التربوي التركي أورهان إيناندي من قيرغيزستان ونقله إلى تركيا بشكل قسري.

يأتي ذلك بينما نفى أردوغان للرئيس القرغيزي صدير جاباروف خلال زيارته البلاد مؤخرًا، معرفته بمكان تواجد أورهان إيناندي، بل إن أردوغان قال إنه لا يريد أن يسمع عن “إيناندي” شيئًا.

خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي، قال الرئيس التركي إنه “نتيجة لجهودهم، أحضر جهاز الاستخبارات المسؤول العام لمنظمة فيتو في آسيا الوسطى أورهان إيناندي إلى بلادنا وقدمه إلى العدالة”.

وأوضح أردوغان أن المخابرات التركية أحضرت أكثر من 100 شخص من دول عديدة إلى تركيا في نطاق الأنشطة التي تستهدف المتعاطفين مع حركة الخدمة في الخارج.

وهدد أردوغان قائلا: “عمليات الاعتقال في الفترة الأخيرة واحدة تلو الأخرى أظهرت مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن في العالم لأعضاء منظمة فتح الله كولن. لقد زادت هذه المنظمة من مساعيها الرامية إلى الحصول على دعم في الخارج وحملاتها المضادة لبلادنا من أجل تهدئة أجواء الذعر بين أعضائها”، على حد قوله.

ونشرت وسائل الإعلام التركية مقطع فيديو حديث يظهر فيه أورهان إيناندي بعد اعتقاله.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ’nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.https://t.co/ufUTkYZmG0 pic.twitter.com/kvnWygIVkb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

وفي الأيام الماضية، حظيت قضية أورهان إيناندي الحاصل على الجنسية القرغيزية، باهتمام دولي واسع، ومن المنتظر أن يكون هناك رد فعل بعد اعتراف أردوغان بجريمة الاختطاف القسري.

وكان هناك اهتمام واسع في قرغيزستان بقضية أورهان إيناندي على مختلف المستويات، وخاصة من قبل الرئيس، واعتبر أعضاء في البرلمان أن تنفيذ هذه الجريمة يضر بسمعة البلاد.

من جهة أخرى اتهم رواد وسائل التواصل الاجتماعي أردوغان بتحويل عناصر جهاز المخابرات إلى “قطاع الطرق”.

حساب “نبض تركيا” المختص في الشأن التركي، قال تعليقا على الحادثة: “أردوغان يعترف باختطاف أورهان إيناندي ذي صلة بجماعة كولن وإعادته لتركيا.. لا يفعل هذا إلا قطاع طريق وزعماء المافيا.. إذا كان الرجل مجرما لماذا لم يتم تطبيق الإجراءات القانونية المعروفة. لماذا تم تغييبه أكثر من شهر؟! بما يفعله أردوغان اليوم يكتب نهايته المحققة في الدنيا والآخرة”، وفقًا لتعبيره.

أردوغان يعترف باختطاف أورهان إيناندي ذي صلة بجماعة كولن وإعادته لتركيا لا يفعل هذا إلا قطاع طريق وزعماء المافيا إذا كان الرجل مجرما لماذا لم يتم تطبيق الإجراءات القانونية المعروفة وتم اللجوء إلى تغييبه أكثر من شهر بما يفعله أردوغان اليوم يكتب نهايته المحققة في الدنيا والآخرة https://t.co/09VwvDVdgt — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) July 5, 2021

يذكر أن إيناندي التربوي والمديرَ السابق لمؤسسة “سابات” التركية التعليمية في قيرغيزستان، اختفى في 31 مايو الماضي، وتم العثور على سيارته في شارع بالقرب من منزله في اليوم التالي.

وكان عدد من الأتراك والقرغيزيين تجمعوا لأيام أمام السفارة التركية في قيرغيزستان، بسبب شكوك في احتجاز إيناندي بالسفارة من قبل جهاز المخابرات التركي.

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