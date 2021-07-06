أنقرة (زمان التركية) – أدان النائب في برلمان قيرغيزستان، دستان باكاشاف، اختطاف وترحيل المواطن التركي-القيرغيزي أورهان إيناندي، من قبل جهاز المخابرات التركي.

باكاشاف انتقد عدم تصدي جهاز الاستخبارات القيرغيزي لجهاز الاستخبارات التركي الذي اختطف أحد مواطنيه من الأراضي القيرغستانية.

أضاف قائلا: “هذه الواقعة تعكس مستوى جهاز استخباراتنا. لم يتم اتخاذ أية إجراءات لردع جهاز استخبارات دولة أخرى”.

وشدد باكاشاف على ضرورة إظهار الخارجية القيرغستانية لموقف استنكاري بشكل عاجل، قائلا: “عدم إبداء أجهزة الدولة الاهتمام اللازم لهذه الواقعة منذ البداية وضع البلاد في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، وأصبحنا في نظر المجتمع الدولي الدولة التي بالإمكان اختراقها والتحكم فيها”.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، باختطاف التربوي التركي أورهان إيناندي من قيرغيزستان ونقله إلى تركيا، بشكل قسري.

يأتي ذلك بعدما نفى أردوغان للرئيس القرغيزي صدير جاباروف خلال زيارته البلاد مؤخرًا، معرفته بمكان تواجد أورهان إيناندي، بل إن أردوغان أكد حينها أنه لا يريد أن يسمع أي شيء عن “إيناندي”.

خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي، قال الرئيس التركي إن جهاز الاستخبارات أحضر المسؤول العام لما سماه “منظمة فيتو” في آسيا الوسطى أورهان إيناندي إلى بلاده وقدمه إلى العدالة، على حد تعبيره.

وأوضح أردوغان أن المخابرات التركية أحضرت أكثر من 100 شخص من دول عديدة إلى تركيا في نطاق الأنشطة التي تستهدف المتعاطفين مع حركة الخدمة في الخارج.

وهدد أردوغان، قائلا: “عمليات الاعتقال في الفترة الأخيرة واحدة تلو أخرى أظهرت مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن في العالم لأعضاء منظمة فتح الله كولن. لقد زادت هذه المنظمة من مساعيها الرامية إلى الحصول على دعم في الخارج وحملاتها المضادة لبلادنا من أجل تهدئة أجواء الذعر بين أعضائها”، على حد قوله.

ونشرت وسائل الإعلام التركية مقطع فيديو حديث يظهر فيه أورهان إيناندي بعد اعتقاله.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ’nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.https://t.co/ufUTkYZmG0 pic.twitter.com/kvnWygIVkb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

وفي الأيام الماضية، حظيت قضية أورهان إيناندي الحاصل على الجنسية القرغيزية أيضا، باهتمام دولي واسع، ومن المنتظر أن يكون هناك رد فعل بعد اعتراف أردوغان بجريمة الاختطاف القسري.