أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان، طلب من زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، عبر وسيط أن يكفل الحزب له الحصانة (عدم المحاكمة) مقابل العودة إلى نظام الحكم البرلماني.

الصحفي جان أتاكلي، قال في مقطع فيديو على قناته بموقع يوتيوب إن شخصية شديدة القرب من أكشينار التقت مع أردوغان يوم الخميس الماضي في لقاء استمر قرابة ساعتين.

وذكر أتاكلي الصحفي في موقع Korkusuz التركي، أنه خلال هذا اللقاء أوضح أردوغان أنه لم يعد يثق في رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، وأنه يتخوف من أن يخدعه في أي لحظة وأنه على دراية بتراجع أصوات ناخبيه.

وأضاف جان أتاكلي أن أردوغان أعرب عن استعداده للتخلي عن نظام الحكم الرئاسي والعودة إلى نظام الحكم البرلماني مقابل الحصانة له ولفريقه المؤلف من 300-400 شخص.

لكن نائب رئيسة حزب الخير البرلماني، أوميت ديكباير، نفى في تغريدة له صحة تلك الادعاءات.

وذكر ديكباير في تغريدته أن الهدف من طرح مثل هذه الادعاءات والأكاذيب هو توحيد أعضاء حزب العدالة والتنمية والناخبين الذين لن يصوتوا مجددا لحزب العدالة والتنمية وسئموا من الوضع، وحشدهم من جديد.

وأكد ديكباير أن حزب الخير لن يقدم على شيء يهين الناخبين وأفراد الحزب الذين وثقوا به.