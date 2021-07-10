أنقرة (زمان التركية) – استنفدت بلدية يديرها حزب العدالة والتنمية، في ولاية إسطنبول ميزانيتها السنوية لعام 2021 في 6 أشهر فقط.

بلدية باشاق شهير بعد أن استنفدت ميزانيتها البالغة 786 مليون ليرة في 6 أشهر، طلبت ميزانية إضافية قدرها 350 مليون ليرة.

ونوقش مؤخرا اقتراح إعداد ميزانية إضافية في جلسات مجلس بلدية باشاق شهير بشهر يوليو، وطبقا للاقتراح فإن الميزانية الإضافية تبلغ 350 مليون ليرة مصدرها بيع أراض تابعة للبلدية.

وسيتم إنفاق الميزانية الإضافية على شراء المواد المكتبية، ونفقات المصادرة، وصيانة مباني الخدمات وإصلاحها، ونفقات بناء الطرق، وأعمال تشييد المباني، وشراء مواد الحدائق، ومشتريات برامج الكمبيوتر والقرطاسية.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، بايازيد كاياباشي، انتقد “الهدر والتبذير” وقال إن “بلدية الأبهة، بلدية باشاق شهير، قد خططت لميزانية ضخمة تبلغ 786 مليونًا لعام 2021. لكن مع الهدر، استنفدت هذه الميزانية في 6 أشهر وطلبت ميزانية إضافية قدرها 350 مليون”.

وتابع البرلماني المعارض: “في بلادنا الواقعة بقبضة الوباء والأزمة الاقتصادية، تجاوزت بلدية تابعة للحزب الحاكم ميزانيتها بنسبة 44.5 في المائة بميزانية إضافية قدرها 350 مليون، بينما كان من المتوقع توفير 20٪ من ميزانيتها”.

يذكر أنه منذ تولي أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، رئاسة بلدية إسطنبول، بدأ التحقيق في قضايا الفساد التي زعم أن مسؤولين تابعين لحزب العدالة والتنمية تورطوا فيها أثناء إدارتهم للبلدية.

ومن بين قضايا الفساد حوالي 600 سيارة رسمية فاخرة خصصتها رئاسة بلدية إسطنبول بشكل غير قانوني لحزب العدالة والتنمية والرئاسة وبعض الجمعيات.