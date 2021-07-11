أنقرة (زمان التركية) – دعا برلماني معارض السلطات في تركيا للتحقيق في ادعاءات تسليح وزير الداخلية سليمان صويلو المدنيين خلال محاولة انقلاب 2016.

وكان زعيم المافيا سادات بكر ادعى تسليح صويلو اللجان الشبابية بالحزب الحاكم بدعوى التصدي لمحاولة الانقلاب، في الوقت الذي كان ينبغي تكليف قوات الأمن بهذه المهمة، وهو الأمر الذي تسبب في سقوط مدنيين شهداء أثناء أحداث الانقلاب المزعوم.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ولي أغبابا، طالب صويلو بتقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية والتحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وجدد أغبابا ثقته في وجود مدعي عموم صادقين وشرفاء داخل تركيا قائلا: “لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، فتشكيل صويلو لجماعات مسلحة لا يتماشى مع القانون والأعراف الديمقراطية. هناك تشكيل عصابي يدير البلاد، لكن تركيا لن تستسلم إلى للعصابات والمافيا”.

أضاف البرلماني المعارض أنه يتوجب عدم السماح للوزير صويلو بالبقاء في منصبه ليوم آخر بل يجب عليه تقديم استقالته فورا.

استطرد قائلا: “صويلو ليس وزيرا للداخلية بل وزيرا للجرائم، فلم يعد هناك جرم لم يرد ذكر اسمه فيه. هناك صحفي يطالب برشوة بقيمة 10 ملايين يورو بالنيابة عن وزير، والجميع يعلم من هو ذلك الوزير. انظروا للادعاءات، فتركيا أصبحت عالقة داخل مجرى قاذورات للأسف. لم يتم الكشف حتى اللحظة عن السياسي الذي يحصل على راتب شهري من المافيا بقيمة 10 آلاف دولار، كما لم يتم الكشف عن مصير 128مليار دولار اختفت من احتياطي البنك المركزي”.

يذكر أن زعيم المافيا سادات بكر وجه اتهامات عديدة لوزير الداخلية سليمان صويلو من بينها التورط في قضايا تخالف القانون كمساعدة متورطين في جرائم على الفرار من تركيا قبل اعتقالهم.