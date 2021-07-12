أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات المديرية العامة لشئون السكان والجنسية بوزارة الداخلية التركية، أن “يوسف ومعراج وألب أرسلان” كانت أكثر الأسماء تسمية للمواليد الجدد في تركيا في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وبحسب بيانات المديرية العامة لشئون السكان والجنسية بوزارة الداخلية، فقد ولد 507 آلاف 909 مولودين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، منهم 261 ألفًا و66 ذكورًا و246 ألفًا و843 فتاة.

وبالنظر إلى الأسماء الأكثر تفضيلاً، تم تسمية 3431 من الأطفال الصغار باسم يوسف، و3218 تم تسمية معراج، و2776 تم تسمية ألب أرسلان.

كما لوحظ أن 4 آلاف 959 من الفتيات تم تسميتهن باسم زينب، و3 آلاف و184 من الفتيات باسم “أليف”، و3 آلاف و39 سُميت بآسيا.

وكانت مرمرة المنطقة التي ولد فيها معظم الأطفال في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

141716 طفلا ولدوا في منطقة مرمرة، تبعه في المرتبة على الترتيب جنوب شرق الأناضول، ووسط الأناضول، والبحر الأبيض المتوسط وشرق الأناضول، وبحر إيجة، والبحر الأسود، مرمرة.