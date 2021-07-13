أنقرة (زمان التركية) – تعرض فريق “جالطة سراي” التركي لكرة القدم لموقف محرج في اليونان، بعد رفض دخوله الأراضي اليونانية.

السلطات اليونانية رفضت السماح للفريق التركي بدخول البلاد للمشاركة في مباراة ودية، وهو ما اعتبره الجانب التركي بمثابة إهانة.

سلطات المطار قالت إن نتائج “PCR ” وتطعيم كورونا للاعبي الفريق غير معتمدة، مطالبة بإجراء تحاليل جديدة على أراضيها قبل السماح للاعبين بالدخول.

واضطر أعضاء فريق جالطة سراي للانتظار في المطار لمدة ساعتين، قبل أن يقرر مدرب الفريق التركي فاتح تاريم العودة إلى إسطنبول بالفريق دون لعب المباراة.

رئيس نادي جالطة سراي، بوراق يلماز قال إنهم يتوقعون اعتذارًا من اليونان.

يلماز نشر بيانا على تويتر، جاء فيه: “بصفتنا مجلس الإدارة، اتخذنا قرارًا بإعادة فريقنا على الفور نتيجة التقييمات التي أجريناها مع مدربنا. نتوقع اعتذارًا من السلطات والمسؤولين اليونانيين عن هذا الانتهاك لحقوق الإنسان”.

كما أدان وزير الشباب والرياضة التركي محمد كاسا أوغلو، الموقف الذي تعرض له نادي جالطة سراي.