أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، جان دوندار، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقع في فعل أدانه من قبل.

عبر تدوينة على تويتر، علق دوندار على غفوة أردوغان خلال كلمة لمؤيديه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

دوندار ذكر أن أردوغان طالب خلال عام 2002، رئيس الوزراء التركي آنذاك، بولنت أجاويد بالاستقالة، بسبب غفوته خلال كلمة كان يلقيها.

وأضاف جان دوندار أن أردوغان وقتها، أكد أن أجاويد يعاني من أزمات صحية، ولا يستطيع استكمال أداء مهامه كرئيس للوزراء.

ونشر جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوري السابق المقيم في ألمانيا صورة أردوغان وهو يغفو، وكتب عبارة “العبد لا يموت حتى يتذوق ما يدينه”.

يذكر أن أردوغان تعرض لموقف صعب الأربعاء الماضي، حينما غلبه النعاس أثناء كلمة لأنصاره بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وظهر الرئيس أيضا وكأنه غير قادر على الكلام.

وعزا رئيس تحرير جريدة “حريت” أحمد هاكان الموالي للنظام، سبات أردوغان إلى جدول أعماله المزدحم. قال هاكان: “لو حاولت أداء جزء من الألف من هذا البرنامج، كنت سأنام واقفًا. أريد أن أستريح لمدة أسبوع على الأقل بعد رحلة قبرص فقط”.

مشاهد نعاس أردوغان ذكرت الأتراك بتصريحاته قبل 7 سنوات، التي قال فيها “لن أكون رئيس البروتوكول، سأكون رئيسًا متصببًا ومتعرقًا”.