أنقرة (زمان التركية) – وقع تطور مهم بشأن قضية المدرستين التركيتين اللتين تنتظران داخل مطار فرانكفورت الألماني منذ أسابيع وتقرر ترحيلهما إلى بلغاريا.

وذكر الصحفي أوكتاي يامان أن وزارة الخارجية الألمانية ستتدخل في قضية المدرستين، جوليدا شاتين وشيماء دميرال، اللتين دخلتا إلى الأراضي الألمانية بتأشيرة بلغاريا وتقدمتا بطلب لجوء.

وأضاف يامان أن الخارجية الألمانية ستنظر دفاع المدرستين قبيل قرار الترحيل النهائي وفي حال قبول دفاعهما فستتمكن كلتاهما من اللجوء إلى ألمانيا.

تسليم المعارضين إلى تركيا

كانت المدرستان قد دخلتا إلى الأراضي الألمانية من دولة أخرى بموجب تأشيرة بلغاريا وتقدمتا بطلب لجوء.

وتنص اتفاقية دبلن على أنه في حال انتهاء تأشيرة التقدم بطلب لجوء إلى دولة أخرى قبل مرور 6 أشهر فسيتم إعادة صاحب الطلب إلى البلد الذي يحمل تأشيرته.

إعادة المدرستين التركيتين إلى بلغاريا ينطوي علي مخاوف من أن تقوم السلطات البلغارية بتسليمهما إلى تركيا، إذ أن الملف الجنائي لبلغاريا في هذا الأمر مليء بالوقائع المشابهة.

بلغاريا سبق وأن أعادت العديد من المدرسين والصحفيين ورجال الأعمال الأتراك المعارضين إلى تركيا كونهم مطلوبين بسبب انتمائهم لحركة الخدمة.

ومن جهتها فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غرامات مادية على بلغاريا بسبب هذه الأحداث.