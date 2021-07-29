أنقرة (زمان التركية) – عدل البنك المركزي التركي، توقعاته بشأن معدل التضخم النقدي في تركيا بنهاية عام 2021، ورفع توقعه بمقدار 2 بالمئة.

رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، كشف تفاصيل تقرير التضخم الثالث لهذا العام.

وتضمن التقرير رفع البنك المركزي توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية العام إلى 14.1 في المئة بعدما كانت تبلغ خلال التقرير السابق نحو 12.2 في المئة.

وتتابع الأسواق التركية تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية أداء متضاربا عقب القرارات الصادرة عن المركزي الأمريكي بالأمس.

وكان التقرير السابق يتوقع أن تتراوح معدلات التضخم في تركيا نهاية العام بين 10 في المئة و12.2 في المئة.

من جانبه ذكر شهاب كافجي أوغلو أن أسعار السلع ومؤشر العملات الأجنبية والطلب المتزايد أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، قائلا: “تراجع الرغبات المتواصل على الصعيد العالمي وتكاليف النقل والأزمات الإنتاجية تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجين”.

هذا ورفع البنك المركزي التركي أيضا توقعاته لأسعار النفط والواردات بنهاية العام الجاري.