أنقرة (زمان التركية) – تسبب مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه عن سباق “فورمولا 1” في ظل اندلاع عشرات الحرائق في غابات تركيا.

وتزيد من الآلام الأنباء عن الخسائر في الأرواح. حتى الآن، فقد سبعة أرواحهم، وتضرر 279 مواطناً من الحرائق وخضعوا للعلاج في المستشفيات، بجانب ذلك نفقت الآلاف من الحيوانات البرية والماشية، واحترقت مساحات شاسعة من الحقول الزراعية ومئات الآلاف من الأشجار أصبحت رماد.

وفي ظل كل هذه الأحداث الأليمة التي تعيشها تركيا، غرد إسماعيل جسور مستشار الرئيس عن سباق “فورمولا 1”.

كتب جسور على حسابه الرسمي على تويتر: “إنه أغرب سباق في التاريخ على المسار الأكثر مللاً في التاريخ # F1”.

وتسببت التغريدة في حالة غضب من النشطاء الأتراك، الذين طالبوه بأن يشاهد حرائق الغابات في بلاده بدلا من سباق فورمولا 1، في حالة شعوره بالملل مرة أخرى.

والفورمولا وان أو الفِئَةُ الأُولَى، ويعرف أيضاً باسم سباق الجائزة الكبرى، هو أعلى صنف من سباقات الفورمولا ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة.

تشهد العديد من المدن التركية حرائق هائلة منذ الأسبوع الماضي. أعلن وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي أن 107 حريقًا من أصل 112 حريقًا اندلع في الفترة من 28 يوليو إلى 1 أغسطس 2021 تحت السيطرة.

–