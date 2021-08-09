أنقرة (زمان التركية) – هاجم برلماني تركي معارض عن حزب الخير، وزير الزراعة والغابات التركي بكر بكدميرلي، واعتبر موقفه بشأن الاعتماد على طائرات إطفاء الحرائق متناقضًا.

نائب حزب الخير عن مدينة أنقرة، كوراي أيضن، تصريحات بكدميرلي، التي وعد فيها بإرسال طائرة لإخماد الحرائق إلى اليونان.

أيضن أعاد التذكير بتصريح سابق أدلي به بكدميرلي بشأن عدم امتلاك تركيا طائرات إخماد حرائق.

قال البرلماني المعارض: “السيد بكدميريلي صرح أن الجانب اليوناني تقدم بطلب للحصول على طائرات لإخماد الحرائق وأنهم بمجرد تخفيفهم حدة الحرائق داخل تركيا فسيقدمون الشيء نفسه إلى اليونان. كنت أنت من صرح أننا لا نمتلك طائرات لإخماد الحرائق. فلتتذكر ما سبق وأن صرحت به ولا تسخروا بعقول الشعب على الأقل”.

وكان بكدميرلي سبق وأن صرح في 30 يوليو أن أسطول الطائرات التركي لا يضم طائرة لإخماد الحرائق وأنه يتم التصدي للحرائق عبر الطائرات التي يتم استئجارها واستقدامها من الخارج للمساعدة.

وكانت 6 طائرات إطفاء حرائق تقف دون حراك بمطار جمعية الطيران في أنقرة، بينما الحرائق مستعرة في 7 ولايات، ما أثار الحيرة. وفي تصريحات أدلى بها مسؤولو جمعية الطيران التركية تبين أن الطائرات بحاجة إلى 4-5 ملايين دولار لجعلها جاهزة للطيران.

واعتمدت الحكومة في إخماد الحرائق بمنطقة مانافجات في أنطاليا على ثلاث طائرات تم استئجارها من روسيا.

بكدميرلي أشار مؤخرًا إلى تلقي تركيا طلبا من اليونان التي تكافح حرائق الغابات منذ أكثر من أسبوع للحصول على طائرة لإخماد الحرائق، قائلا: “ندرس الطلب وفي حال ما إن تمكنا من تخفيف حدة الحرائق داخل أراضينا فإننا سنقدم الشيء نفسه إلى الجانب اليوناني”.

وتلقت تركيا مساعدة دولية لإخماد الحرائق من أذربيجان وإيران وروسيا وكرواتيا وإسبانيا وأوكرانيا والكويت.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر. وتسببت الحرائق في وقوع خسائر مادية هائلة وفي الأرواح خاصة مع عدم توافر طائرات إطفاء حريق.