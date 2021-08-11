أنقرة (زمان التركية) – تسببت بيانات البطالة المنخفضة المعلنة رسميًا في حالة جدل بين المواطنين الذي فقدوا الثقة فيما يصدر عن الحكومة.

لا تزال هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) تتعرض لانتقادات بسبب البيانات التي تعلنها ويعتبرها قطاع كبير من الشعب مخالفة للواقع.

في الوقت الذي حطمت فيه البطالة في العالم رقما قياسيا بسبب كورونا، أعلنت هيئة الإحصاء عن انخفاض قياسي في معدل البطالة.

وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت البطالة بمقدار 2.5 نقطة وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 823 ألف شخص.

من اللافت أن هذه الأرقام تأتي بعد تعيين الجيولوجي سعيد أردال رئيسا لهيئة الإحصاء في مارس الماضي، وتعيين ثلاثة نواب لأردال الأسبوع الماضي، بقرارات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

عدد من المنتقدين سخروا قائلين إن المسؤولين الأربعة الذين عينهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤخرا في هيئة الإحصاء قضوا -على الورق- على معدلات البطالة.

وبحسب البيانات، انخفضت البطالة في تركيا بنسبة 2.5٪ إلى 10.6 في يونيو، بعد أن كان معدل البطالة في تركيا يبلغ 13.2٪ في الشهر السابق.

وذكرت البيانات أنه انخفض عدد العاطلين عن العمل من سن 15 عامًا فأكثر بنحو 823 ألف شخص في يونيو 2021 مقارنة بالشهر السابق، وانخفض إلى 3 ملايين و 399 ألفًا. من ناحية أخرى، انخفض معدل القوى العاملة العاطلة بمقدار 4.7 نقطة في يونيو 2021 مقارنة بالشهر السابق، وأصبح 22.4 في المائة. وبحسب بيانات يونيو، بلغ معدل بطالة الشباب 22.7٪. في نفس الفترة، تم تسجيل البطالة غير الزراعية بنسبة 12.3 في المئة.