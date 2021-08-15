أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني المعارض في تركيا عن حزب الشعب الجمهوري، محمد جوزال منصور، أن 9.6 مليارات دولار دخلت إلى البلاد من مصدر مجهول.

البرلماني التركي طالب بالكشف عن الجهة التي جلبت 9.6 مليارات دولار إلى تركيا، وبأي طريقة.

وأكد جوزال أنه يجب توضيح هذه المسألة من جميع جوانبها، سواء كانت أموالاً أو بضائع، أو حتى نقودًا سوداء تنقلها طائرات خاصة، أو متحصلات مبيعات المخدرات.

وأشار البرلماني جوزال منصور إلى أن حقيقة أن الأموال المجهولة تتزايد باستمرار في تركيا يثير شكوك.

قال جوزال منصور ساخرا “يبدو أن ارتفاع صافي الأخطاء والسهو يرجع إلى تدفقات العملات الأجنبية غير المسجلة”.