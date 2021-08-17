أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيضانات في منطقة البحر الأسود شمال تركيا إلى 74.

إدارة الكوارث والطوارئ أفادت أن 62 شخصًا في مدينة كاستامونو و 11 شخصًا في سينوب وشخص واحد في بارتين فقدوا حياتهم.

كما أضاف البيان أن هناك 8 أشخاص يواصلون علاجهم في المستشفيات.

وبعد الفيضانات، أُعلن أنه تم إجلاء 341 شخصًا من منطقة أولوس في بارتين، و1480 من كاستامونو، و560 من حي أيانسيك وأحياء سينوب.

من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا. تقول تقارير غير رسمية إن هناك أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

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