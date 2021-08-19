أنقرة (زمان التركية) – دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن الوجود العسكري التركي في أفغانستان وقال إنه سيعزز يد الإدارة الجديدة على الساحة الدولية ويسهل عملها.

وقال أردوغان إنه “بغض النظر عمن هو في السلطة، فمن الواجب الوقوف إلى جانب إخواننا في أفغانستان بالسراء والضراء”.

وذكر أردوغان أن “جنودنا في أفغانستان لم يخدموا كقوة قتالية. جنودنا هناك ليسوا كقوة أجنبية” ذلك ردا على رفض حركة طالبان أي وجود أجنبي في البلاد وإعلانها أنها ستتعامل مع أي قوات أجنبية على أنها “احتلال”.

أضاف “(من أجل تأمين مطار حامد كرزاي) نضع خططنا وفق الحقائق الجديدة الناشئة في الميدان، ونحن نواصل مفاوضاتنا بناء على ذلك”.

وأضاف أردوغان أن تركيا قالت من قبل إنها يمكن أن تقبل قادة طالبان، وهي عند نفس كلمتها اليوم.

كما رحب الرئيس التركي بتصريحات حركة طالبان تجاه تركيا، التي وصفتها خلالها بالدولة الشقيقة.

وتابع أردوغان: “نحن مستعدون لجميع أنواع التعاون من حيث سلام الشعب الأفغاني، ورفاهية مواطنينا الأتراك الذين يعيشون في هذا البلد، وحماية مصالح بلادنا”.

وبخصوص مواجهة الهجرة من أفغانستان، ذكر أردوغان أن الولايات الأربعة الموجودة على الحدود الإيرانية أغري، هكاري، اغدير، فان، ستحاط جميعها بجدار ضخم، لمنع تسلل المهاجرين.

وحول ما صرح به زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو بشأن وجود اتفاقية مع الجانب الأمريكي لقبول اللاجئين الأفغان في تركيا، قال أردوغان إن كليجدار أوغلو “ملزم بإثبات ادعائه. هذا الرجل كاذب، هل قدم تصريحا صحيح حتى الآن؟. متى تختفي لغة التشهير التي تستخدمها المعارضة في هذا البلد؟ إنه لأمر محزن حقًا”.

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