أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، “تحييد 10 عناصر من حزب العمال الكردستاني” في منطقة سنجار، بشمال العراق.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”: “ضربة موجعة جديدة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي، حيث تم تحييد (أي قتل) 10 إرهابيين بغارات جوية في منطقة سنجار بشمال العراق”.

وأضافت: “هدمنا أوكار الإرهابيين على رؤوسهم أينما كانوا، وسنواصل ذلك”.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذين تعتبرهم “إرهابيين”، المتحصنين بجبال شمال العراق وسوريا، مبررة ذلك بالرد على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر هذا الحزب (التركي)، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.