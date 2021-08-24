أنقرة (زمان التركية) – وصف رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، تصريحات وزير دفاع بريطانيا بخصوص اللاجئين الأفغان، بأنها تعد انتهاكا لحقوق تركيا السيادية.

تصريحات داود أوغلو جاءت بعد إعلان وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، عن تخطيط بلاده لإنشاء مركز للاجئين الأفغان في تركيا.

داود أوغلو قال إن كان يجب استدعاء السفير البريطاني في أنقرة بمجرد ظهور هذا البيان، وسؤاله: “كيف يمكنكم الإدلاء بهذا البيان نيابة عن تركيا؟”.

داود أوغلو قال منتقدا إن تركيا ليست جزء من المملكة المتحدة حتى يتم الإعلان عن أنهم سينشأون مراكز للاجئين على أراضيها.

وقال داود أوغلو إن هذه دبلوماسية حقيرة، ووضع لا يمكن قبوله.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس كشف في مقال نُشر بصحيفة “The Mail on Sunday” أن بلاده تخطط لإنشاء مركز للاجئين الأفغان في تركيا.

مقال بن والاس جاء بعد أن ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة في أفغانستان خلال مكالمة هاتفية.

وعقب نشر المقال جدد زعيم المعارضة في تركيا كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، اتهامه للرئيس رجب طيب أردوغان بعقد صفقة لاستضافة اللاجئين الأفغان على الأراضي التركية.

وبخصوص وجود جنود أتراك في أفغانستان، قال داود أوغلو إنه لن يكون من الصواب أن تتواجد قوات تركية في أفغانستان ما لم يتم الكشف عن وصف وظيفي جديد لهم، وعرّف هذا الوضع بأنه خطر.

وتابع: “في الوقت الحالي، يجب على تركيا الانسحاب قبل تعريض أي من مواطنيها للخطر، ومن ثم النظر في هيكل الإدارة الجديدة وعملها”.

وتعبيرا عن رفضه استقبال لاجئين أفغان، أشار داود أوغلو إلى أن تركيا ليست البلد الذي يلجأ إليه أولئك الذين يتعاونون مع أمريكا في أفغانستان. أيًا كانت الطريقة التي تقوم بها أمريكا.

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