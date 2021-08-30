القاهرة (زمان التركية) – التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وذلك في مستهل زيارته للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر اليوم وغدا.

الامانة العامة قالت إن اللقاء اليوم الإثنين تناول بشكل أساسي تطورات الوضع في ليبيا والتعامل الاقليمي والدولي معها، خاصة مع قرب حلول الموعد المحدد لإجراء الانتخابات مع قرب نهاية العام الحالي. وأضاف المصدر أن الطرفين بحثا كذلك عددا من القضايا العربية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام عبر خلال اللقاء عن تقديره لدور الجزائر سواء فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أو في مختلف الملفات والشؤون العربية بشكل عام، مبديا تطلعه إلى اللقاء المقرر مع الرئيس تبون باكر.