أنقرة (زمان التركية) – عادت مجددا إلى الواجهة فضيحة فساد 2013 التي تورط فيها وزراء في حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وزير البيئة والتحضر التركي الأسبق، أردوغان بيراقدار، أحد المتورطين قال إن كل شيء في ملفه اتهامه صحيح.

اعترف بيرقدار، الذي استقال من الوزارة بعد التحقيق فيما يعرف باسم “تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013″، بأن جميع المكالمات الهاتفية والصور والمتابعات الفنية في ملف التحقيق التي تدينه، صحيحة.

بعد التغريدات التي نشرها بيراقدار على تويتر، والتي تنتقد ضمنيا حزب العدالة والتنمية، أجرى موقع “ديكان” التركي حوارا مع الوزير الأسبق أدلى خلاله بتصريحات نارية.

وخلال اللقاء أكد بيراقدار أن ملفه لا يوجد به سرقة، بل سوء استغلال للسلطة، فلم يستطع أحد أن يقول عنه إنه لص أو مرتشٍ.

وأكد بيراقدار أنه لم يحصل على أي نقود، ولا يعرف رضا ضراب (الشخصية الرئيسية في تحقيقات الفساد والرشوة في 17-25 ديسمبر).

وأوضح المسئول السابق أن أردوغان تسبب له في ضرر كبير، لأنه وضعه في نفس فئة الوزراء اللصوص، وهو لم يكن لصا بل أساء استخدام منصبه.

وكان الرئيس أردوغان أصدر قرارا بإغلاق التحقيقات في قضايا الفساد عام 2013 والإفراج عن الوزراء ورجال الأعمال المعتقلين، في حين أمر بفصل واعتقال عناصر الشرطة والادعاء العام الذين شاركوا في التحقيقات.

وفي سياق منفصل، أشار بيراقدار إلى أن حزب العدالة والتنمية يفتقد الآن الجدارة والأمان، موضحا أنه تحدث مع الرئيس أردوغان قبل عام ونصف بخصوص هذا الموضوع، ولكن بدون أي جدوى.

وذكر الوزير السابق أنه لم يقطع علاقته بأردوغان بعد استقالته من الوزارة، ولكنه لا يريده أن يوليه أي مهمة جديدة.

وعن حياته الشخصية أفصح بيراقدار أنه بصحة جيدة، وفي حالة معنوية جيدة، ووظيفته جيدة، وليس لديه أي دين لا يمكن سداده، ولا يعاني من مرض لا يمكن الشفاء منه، متابعا: “إذا كان هناك 50 رجلاً سعيدًا في هذا العالم، أعتقد أنني واحد منهم”.