أنقرة (زمان التركية) – قال حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إن تشغيل قطر وتركيا مطار كابول في أفغانستان لا يزال قيد المناقشة.

الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أدلى بتصريح بشأن أفغانستان. وقال ستولتنبرغ، إنه ناقش أمر تشغيل مطار حامد كرزاي مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني ووزير خارجية قطر.

وأوضح ستولتنبرغ أن تشغيل تركيا وقطر لمطار كابول لا يزال قيد المناقشة.

وعرضت تركيا، التي أمنت مطار كابول لمدة 6 سنوات، المساعدة في تشغيل المطار بعد انسحاب قوات الناتو والجنود الأمريكيين من المنطقة. كما عرضت قطر المساعدة في هذا الصدد.

وكان أردوغان ذكر الشهر الماضي أنه خلال الاجتماع الأول مع طالبان عرضت الحركة “علينا تشغيل مطار كابول. لم نتخذ قرارًا بعد بشأن هذه القضية”.

ووفق تقارير تتفاوض تركيا وقطر مع حركة طالبان لتشغيل مطار حامد كرزاي في كابول.

وترفض حركة طالبان أي وجود عسكري تركي في المطار، واشترطت على تركيا أن يتولى موظفين مدنيين المساعدة في تشغيل المطار.

ومع إصرار طالبان على مغادرة جميع القوات الأجنبية للأراضي الأفغانية، أعلنت تركيا سحب قوتها العسكرية من كابول.

ومن المتوقع أن تتولى شركة خاصة موظفوها من ضباط الجيش والشرطة السابقين، الأمن في مطار كابول في أفغانستان.