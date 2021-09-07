أنقرة (زمان التركية) – وجهت حركة طالبان، دعوة إلى تركيا لحضور مراسم إعلان الحكومة الجديدة.

وصرح مسؤول في طالبان، أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة الجديدة التي ستحكم أفغانستان قريبًا جدًا.

وأضاف المسؤول أنه تمت دعوة ممثلين عن بعض الدول، بما في ذلك تركيا، لحضور حفل الإعلان عن أعضاء الحكومة.

وقال مسؤول طالبان الذي لم يذكر اسمه لقناة الجزيرة الفضائية، إنه تم إرسال دعوات لممثلي تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور حفل إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة.

وأشار المسؤول في طالبان إلى أنه تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفًا أن طالبان ستخلق نظامًا يقبله المجتمع الدولي والشعب الأفغاني.

وبعد إعلان الولايات المتحدة انتهاء عمليتها في أفغانستان وانسحاب قواتها، شنت طالبان منذ العام الماضي هجومًا كاملاً على القوات الحكومية الأفغانية. بعد عملية عسكرية استولت الحركة على جميع العواصم الإقليمية الأخرى في غضون أحد عشر يومًا، دخل مقاتلو طالبان العاصمة كابول في 15 أغسطس دون أي مقاومة وفي غضون ساعات قليلة سيطروا بشكل كامل على العاصمة. أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه فر من بلاده إلى الإمارات العربية المتحدة “لتجنب إراقة الدماء”.