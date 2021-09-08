أنقرة (زمان التركية) – رفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرار التجميد عن أصول القطري خليفة محمد تركي السبيعي، ممول تنظيم القاعدة.

ونشر القرار الرئاسي بشأن السبيعي في الجريدة الرسمية التركية أمس الثلاثاء.

ويلغي إجراء أردوغان قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 سبتمبر 2013 برقم 2013/5428، والذي تضمن قائمة الأشخاص الذين جمدت أصولهم بسبب ارتباطهم بالإرهاب.

تركي السبيعي، أدرج في قائمة عقوبات الأمم المتحدة بشأن القاعدة عام 2008، على أساس أنه “ممول وميسر إرهابي”.

وفق سجل الانتربول القطري السبيعي من مواليد 1 يناير 1965 في الدوحة عاصمة قطر، واسم عائلته “السبيعي”، واسم والده أحمد حيدوس، واسم والدته حمدة.

هناك معلومات تفيد بأن خليفة محمد تركي السبيعي استخدم اسمي “كاترينا” وأبو محمد القطري كاسم مستعار.

أدرج مجلس الأمن الدولي اسم خليفة محمد تركي السبيعي بقائمة العوبات في 10 أكتوبر 2008 لارتباطه بتنظيم القاعدة ”للمشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو كبار قادته”. كما قدم المساعدة إلى خالد شيخ محمد أحد كبار قادة تنظيم القاعدة قبل إلقاء القبض عليه في آذار/مارس 2003. ومنذ ذلك الحين، ما فتئ يقدم الدعم المالي إلى كبار قادة تنظيم القاعدة في جنوب آسيا. كما عمل مع كبار ميسري التنظيم لنقل المجندين المتطرفين إلى معسكرات التدريب العائدة للتنظيم في جنوب آسيا وساعد على توفير الأموال لهم. كما عمل كمبعوث وصلة اتصال بين تنظيم القاعدة وأطراف ثالثة في الشرق الأوسط.