إسطنبول (زمان التركية) – شكك اتحاد نقابات العمال التقدمي التركي (DİSK) في النسبة الرسمية المعلنة من قبل الحكومة عن البطالة، وأكدت أن القيمة الحقيقية تشير إلى أن نسبة البطالة قفزت إلى أكثر من ربع السكان.

الاتحاد ذكر أن: “البيانات الشهرية لا تحتوي على العديد من التفاصيل التي كانت تغطيها منهجية معهد الإحصاء التركي السابقة”.

أوضح إن بيانات معهد الإحصاء لا تشمل العاطلين عن العمل الذين لا يبحثون عن وظيفة، وبعض الأشخاص العاطلين الآخرين في منهجية الحساب والإبلاغ التي تغيرت منذ اندلاع وباء كورونا COVID-19.

وكان معهد الإحصاء أعلن يوم الجمعة إن معدل البطالة في تركيا ارتفع من 10.6 بالمئة في يونيو إلى 12 بالمئة بحلول يوليو بواقع 3.9 مليون شخص، بينما شدد اتحاد نقابات العمال التقدمي على أن النسبة الفعلية للعاطلين عن العمل يبلغ 23.6٪ للرجال و29.6٪ للنساء.

وكانت الحكومة صرحت أنها أدخلت لائحة جديدة بشأن الإبلاغ عن البطالة في يناير امتثالا لقرارات المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل (ICLS) لمنظمة العمل الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

يذكر أن المعارضة تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بالتلاعب في الإحصاءات الرسمية في مسعى لإيهام الرأي العام بأن الوضع الاقتصادي جيد منعًا لتراجع تأييدها الشعبي.